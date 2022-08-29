Умер известный казахстанский скульптор Тлеуберди Бинашев

Тлеуберди Бинашев. Фото: rah.ru

Ушел из жизни известный казахстанский скульптор, заслуженный деятель искусств Тлеуберди Бинашев. О смерти художника сообщил его коллега, член Союза художников РК Марлан Нысанбаев на своей странице в Facebook.

Как сообщается на сайте Российской академии художеств, Тлеуберды Бинашев родился 16 февраля 1956 года в Южно-Казахстанской области.

Бинашев являлся обладателем ордена "Курмет", членом Союза художников Казахстана, действительным членом Академии художеств РК, а также почетным зарубежным членом Российской академии художеств, кавалером ордена почета.

"Работы Бинашева украшают архитектурный облик Алматы (памятники Куляш Байсеитовой, Курмангазы, Ахмету Жубанову, этнографические скульптуры на проспекте Раимбека) и коллекцию государственного музея им. А.Кастеева", - говорится в биографии художника.

В числе его известных работ бюст Абая, открытый в 2020 году в сквере "Гульдер" в Алматы, памятник королю казахского вальса Шамши Калдаякову в Туркестане, а также памятник Нурсултану Назарбаеву.

Бюст Абая. Фото: акимат Алматы

Памятник Нурсултану Назарбаеву в Туркестане: facebook.com/ontustik.gov.kz

Памятник Шамши Калдаякову в Туркестане. Фото: акимат Туркестанской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985326-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-skulptor-tleuberdi-binashev/