Умер известный казахстанский скульптор Тлеуберди Бинашев
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Ушел из жизни известный казахстанский скульптор, заслуженный деятель искусств Тлеуберди Бинашев. О смерти художника сообщил его коллега, член Союза художников РК Марлан Нысанбаев на своей странице в Facebook.
Как сообщается на сайте Российской академии художеств, Тлеуберды Бинашев родился 16 февраля 1956 года в Южно-Казахстанской области.
Бинашев являлся обладателем ордена "Курмет", членом Союза художников Казахстана, действительным членом Академии художеств РК, а также почетным зарубежным членом Российской академии художеств, кавалером ордена почета.
"Работы Бинашева украшают архитектурный облик Алматы (памятники Куляш Байсеитовой, Курмангазы, Ахмету Жубанову, этнографические скульптуры на проспекте Раимбека) и коллекцию государственного музея им. А.Кастеева", - говорится в биографии художника.
В числе его известных работ бюст Абая, открытый в 2020 году в сквере "Гульдер" в Алматы, памятник королю казахского вальса Шамши Калдаякову в Туркестане, а также памятник Нурсултану Назарбаеву.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985326-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-skulptor-tleuberdi-binashev/