Еще 50 кандасов переселились из Туркменистана в Казахстан (видео)

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В Павлодарскую область из Туркменистана прибыл второй поток кандасов - это полсотни человек. В регионе им помогут оформить документу и найти работу.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", всего в этом году только в Павлодарскую область должно прибыть 800 кандасов.

Отмечается, что еще два года назад несколько сотен этнических казахов, проживающих в Туркменистане, изъявили желание вернуться на историческую родину. Однако из-за пандемии миграция кандасов немного затянулась.

"Мы переехали ради будущего детей. Они подросли, и теперь мы приехали на родину", - объяснила свое решение переехать этническая казашка Аксырга Усенова.

Местные власти обещают обеспечить всех кандасов жильем и помочь трудоустроить. В регионе разработали карту поддержки переселенцев.

"Сумма выплат составляет 70 МРП, это более 200 тысяч тенге на одного человека. Все зависит от состава семьи. Если состав семьи более пяти человек, то сумма существенная получается на семью. Мы работаем в той системе, что они сами могут выбрать и сами определить свое местожительство. Определенного, допустим, вы поедете в район Аккулы или в Теренколь, такого нет", - сообщила руководитель Управления занятости и социальных программ Альмира Дисюпова.

Большинство этнических казахов из Туркменистана имеют рабочие и технические специальности. В настоящее время принимаются меры по их трудоустройству. Предусмотрено более тысячи рабочих мест.

"Эти люди еще не получили статус "кандас". Они еще диаспора. Поэтому, в первую очередь, они берут идентификационный номер. Когда жили в Туркменистане, в посольстве Республики Казахстан взяли визу С10, которая дает возможность регистрироваться в Павлодарской области", - уточнил руководитель областного филиала "Отандастар қоры" Болат Зауыт.

С начала года из России, Монголии и Узбекистана в Казахстан, по данным телеканала, мигрировали 216 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985320-esche-50-kandasov-pereselilis-iz-turkmenistana-v-kazahstan-video/