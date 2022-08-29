"Хотел на море": мужчина из Беларуси решил пешком добраться до Актау (видео)

Кадр из видео: Telegram-канал POLISIA.KZ

Мангистауские полицейские помогли белорусскому путешественнику, который решил пешком добраться до Каспийского моря, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Как рассказали в полиции, старший инспектор РПП ОП Мунайлинского района Таджибаев во время дежурства заметил мужчину, который ночью один сидел на обочине дороги. Полицейские подошел к нему и спросил, не нужна ли ему помощь.

"Как выяснилось, мужчина шел пешком из Беларуси в Актау. Он хотел на море. Мужчина рассказал, что по пути у него возникли проблемы с финансами и он оказался в трудном положении", - говорится в сообщении МВД.

Полицейские оказали туристу экстренную помощь. Они разместили его в гостинице и накормили. На следующий день белоруса отвезли на берег моря.

"Белорусский путешественник поблагодарил сотрудников полиции за помощь", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985305-hotel-na-more-muzhchina-iz-belarusi-reshil-peshkom-dobratsya-do-aktau-video/