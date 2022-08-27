Птица повредила закрылок самолета Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Представители авиакомпании Air Astana сообщили, что один из их бортов был поврежден во время полета – птица оставила вмятину на закрылке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

"Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС9960 "Нур-Султан – Алматы", обнаружены следы попадания птицы в закрылок с повреждением (образовалась вмятина)", – говорится в сообщении Air Astana.

Отмечается, что ремонт будет выполняться персоналом инженерно-технического департамента авиакомпании.

Ранее в Air Astana сообщали о двух других инцидентах с участием пернатых. В первом случае птица попала в двигатель самолета, летевшего из Стамбула в Алматы, а во втором – самолет выполнял рейс "Алматы – Атырау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985155-ptitsa-povredila-zakrylok-samoleta-air-astana-vypolnyavshego-reys-iz-nur-sultana-v-almaty/