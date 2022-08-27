Движение по улице Тимирязева временно перекроют в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Движение по улице Тимирязева в Алматы будет перекрыто в границах улиц Ауэзова и Розыбакиева. Схема движения общественного транспорта также изменится, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

Движение по улице Тимирязева в границах улиц Ауэзова и Розыбакиева будет временно перекрыто с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа, а также 28, 29, 30 августа с 8:00 до 20:00 в связи с проведением среднего ремонта дорог.

С 28 по 30 августа изменения будут внесены в схему движения общественного транспорта.

№18 - в восточном направлении: ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – далее по схеме;

- в восточном направлении: ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – далее по схеме; №22 - в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – далее по схеме. В западном направлении: ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

- в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – далее по схеме. В западном направлении: ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме; №30 - в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова - пр. Гагарина– далее по схеме;

- в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова - пр. Гагарина– далее по схеме; №31 - в северном направлении: ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме. В южном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме;

в северном направлении: ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме. В южном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме; №32 - в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

- в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме; №45 - в восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова– ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова– ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме;

- в восточном направлении: ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова– ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова– ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – далее по схеме; №56 - в северном направлении без изменений. В южном направлении: ул. Тимирязева – ул. Жарокова – далее по схеме;

- в северном направлении без изменений. В южном направлении: ул. Тимирязева – ул. Жарокова – далее по схеме; №70 - в западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении: ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме;

- в западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении: ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме; №79 - в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

- в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме; №81 - в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении: ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

- в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме. В южном направлении: ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме; №98 - в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

- в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме; №116 - в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении: пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

- в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении: пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме; №123 - в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении: ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме;

- в северном направлении: пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – далее по схеме. В южном направлении: ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме; №124, 205 - в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме;

- в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме. В западном направлении: ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – далее по схеме; ТП №1, 9 будут доезжать до ул. Ауэзова и ехать в обратном направлении по ул. Ауэзова - ул. Габдуллина - ул. Манаса – ул. Тимирязева.

будут доезжать до ул. Ауэзова и ехать в обратном направлении по ул. Ауэзова - ул. Габдуллина - ул. Манаса – ул. Тимирязева. ТП №11 в восточном направлении будет начинать движение с конечной остановки ул. Жандосова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая и далее по маршруту. В западном направлении: пр. Абая - ул. Ауэзова - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина, далее по маршруту.

Также в связи с проведением дорожных работ по ул. Саина и ул. Жандосова будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов.

№212 - в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова. В западном направлении без изменений.

- в восточном направлении: ул. Жандосова – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова. В западном направлении без изменений. №38 - в южном направлении после ул. Шаляпина будет заезжать под мост, в связи с чем не будет охватывать остановочные пункты "улица Юрия Кима", "улица Жандосова", "Микрорайон Таугуль".

В управлении городской мобильности Алматы отмечают, что указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985151-dvizhenie-po-ulitse-timiryazeva-vremenno-perekroyut-v-almaty/