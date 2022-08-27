Сообщения о фейковой соцпомощи распространились в Казнете

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В соцсетях в Казахстане стала распространяться информация о том, что якобы "Социальный фонд имени Токаева" обещает предоставить соцвыплаты учителям, медработникам и госслужащим. Между тем, такого фонда не существует вовсе, пишет Stopfake.kz.

В последние дни в социальных сетях распространяется информация о том, что 20 августа 2022 года якобы был подписан некий указ о соцпомощи от несуществующего социального фонда имени президента.

Указа о выплате социальной помощи от 20 августа 2022 года, о котором идет речь в тексте рассылаемого сообщения, также не существует. На официальном сайте Акорды в разделе "Правовые акты" упоминаний о таком документе нет.

"Подобные сообщения – это уловки мошенников, способ получения персональных данных", – предупредили фактчекеры.

Сообщается, что ранее казахстанцам звонили от имени сотрудников фонда "Қазақстан халқына" и обещали помощь. Эту информацию фонд опроверг на своем официальном сайте.

"Фонд "Қазақстан халқына" никакие денежные выплаты не производит. Просим граждан не верить слухам и не поддаваться провокациям со стороны мошеннических организаций. Сотрудники фонда не просят предоставить СМС-код. Просим не передавать никакую информацию мошенникам и не сообщать полученные коды от 1414 третьим лицам", – говорится на сайте фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985124-soobscheniya-o-feykovoy-sotspomoschi-rasprostranilis-v-kaznete/