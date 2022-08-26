Дождь с грозой пообещали в Нур-Султане и Алматы

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Жителей Нур-Султана и Алматы предупредили об ухудшении погодных условий - ожидается гроза, дождь и сильный ветер, сообщается на официальном сайте "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы сегодня будет дождь и гроза, столбики термометров при этом поднимутся до +23...+25 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 3 до 8 метров в секунду.

Неблагоприятные условия сегодня будут и в Нур-Султане - там тоже ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в столице днем составит +25...+27 градусов, а скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

Солнечная погода ждет и жителей Шымкента - здесь воздух прогреется до +30...+32 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984886-dozhd-s-grozoy-poobeschali-v-nur-sultane-i-almaty/