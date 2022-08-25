Услуги "Казпочты" будут недоступны казахстанцам три дня

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Представители АО "Казпочта" предупредили граждан о проведении плановых технических работ с воскресенья, 28 августа, до следующей среды. Из-за этого целый ряд услуг компании будет недоступен, говорится в сообщении на ее официальном сайте.

"Уважаемые клиенты! Уведомляем о том, что в связи с плановыми техническими работами в период с 00:00 28 августа по 08:00 31 августа по времени Нур-Султана будут недоступны все виды почтовых и финансовых услуг в отделениях, постаматах, терминалах АО "Казпочта", терминалах "Касса24", на сайтах post.kz, postbank.kz", – говорится в объявлении "Казпочты".

Компания просит заранее планировать получение ее услуг, в том числе:

посещение отделений;

проведение операций через терминалы и онлайн-сервисы;

получение/отправку писем, документов и посылок.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – заключили в АО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984858-uslugi-kazpochty-budut-nedostupny-kazahstantsam-tri-dnya/