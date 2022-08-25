Гвардеец попал в психбольницу через 10 дней после присяги в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Уральске военнослужащий оказался в психбольнице через 10 дней после присяги, однако его родственники узнали об этом лишь спустя несколько месяцев, передает "Мой город".

Издание рассказывает о 20-летнем рядовом Арманбеке Кайроше, который был призван в армию в июне 2022 года из Актюбинской области. Служить его направили в воинскую часть 5517 Национальной гвардии РК в Уральске.

В конце июля родственники приехали на присягу, а спустя 10 дней, по данным издания, парень оказался в областном психоневрологическом диспансере. Его родные узнали об этом случайно и уже на следующий день прибыли в Уральск.

Позиции сторон

"Начнем с того, что у Арманбека нет родителей, я его опекун. Его забрали в армию в день вручения диплома. В июне его призвали, 30 июля он принял присягу. Мы приезжали сюда, у него было хорошее настроение, сам хотел служить.

Спустя 10 дней мы узнаем о том, что Арманбек находится в психбольнице. Сейчас он плохо себя чувствует. Думаем, что с кем-то подрался.

Арманбек попросил нас забрать его отсюда. Ранее он падал с лошади, у него было сотрясение. Получается, его даже не осматривали перед тем, как призвать. Мы хотим забрать его, считаем, что его жестоко избили, но говорить не хотят", – рассказал родственник солдата Тойбазар Аманбаев.

Между тем командир воинской части 5517 Сагындык Алхайдаров говорит, что девятого августа Арманбек Кайрош обратился в медпункт. По его словам, юноша хотел с собой что-то сделать и об этом он говорил вслух.

Командир привел его в медпункт, составили акт, военная полиция зафиксировала, что следов побоев на нем не было.

"Девятого августа на построении данный военнослужащий стал себя неадекватно вести, без команды выходить со строя, нецензурно выражаться в адрес своих сослуживцев. На него пожаловались солдаты, которые стояли рядом с ним.

Мы его изолировали в медпункте, где с ним побеседовал наш психолог, после чего она дала рекомендацию на консультацию к врачу-психиатру. Потому что психолог, как вы все понимаете, не является врачом и не назначает лечение.

Врачу-психиатру представили его, он принял решение госпитализировать его и выставил предварительный диагноз "Расстройство адаптации". Данный материал зарегистрирован в военной полиции, назначено служебное расследование, они провели телесный осмотр.

Мы были обязаны направить его к психиатру, поймите, ведь мы не можем взять на себя такую ответственность. Он завтра будет с оружием ходить, поедет на стрельбы и, не дай Бог, что-то с собой сделает", – объяснил заместитель командующего региональным командованием "Батыс" Нацгвардии Бакыт Алазов.

Вместе с тем он отметил, что выставленный диагноз является предварительным. Теперь, как пишет издание, военнослужащему предстоит двухмесячное лечение, после чего его направят на военно-врачебную комиссию. Члены этой комиссии и примут решение, сможет ли парень дальше продолжить службу.

Фейки вокруг ситуации

МВД в своем официальном Telegram-канале POLISIA.KZ обращает внимание на информацию из соцсетей о якобы госпитализации в Уральске 10 военнослужащих в областной центр психического здоровья.

Это фейк. МВД пишет, что в настоящее время в облцентре психического здоровья Уральска находится лишь один военнослужащий срочной службы.

"9 августа 2022 года военнослужащий воинской части 5517 рядовой Кайрош Арманбек Базарулы, призванный в июне 2022 года ДДО Актюбинской области, был направлен на консультацию к врачам-специалистам города Уральска, после чего его госпитализировали под наблюдением врачей в областной центр психического здоровья с предварительным диагнозом "Расстройство адаптации", – сообщила пресс-служба РК "Батыс" Нацгвардии РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984850-gvardeets-popal-v-psihbolnitsu-cherez-10-dney-posle-prisyagi-v-uralske/