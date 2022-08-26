Как живут в Алматы россияне, уехавшие из своей страны после начала войны

Кадр из видео: youtube.com/airan

Переехавшие в Казахстан россияне рассказали о том, как приняли решение поселиться в нашей стране после начала войны в Украине. Журналисты проекта Airan попытались выяснить, как живут и что чувствуют передислоцировавшиеся в Казахстан граждане России. Авторы проекта отмечают - в Алматы россиянам приходится жить порой в соседних подъездах с беженцами из Украины.

Россиянка Екатерина Андрусевич отмечает, что переезд в Казахстан был осознанным выбором.

"У нас был список стран, которые мы рассматривали для переезда. В Европу, Америку, Австралию мы не поедем. Во-первых, чтобы не создавать конкуренцию беженцам из Украины, которые там сейчас вынуждены жить. Чтобы не занимать квартиры, рабочие места и вообще не мешать им.

Для меня было принципиально, чтобы в стране был культурный слой, который мы сможем быстро понять. Мы смотрели и читали про уровень жизни и цен, другие важные для нас моменты, и в итоге поняли, что хотим переехать в Казахстан", - говорит девушка.

Ее супруг Николай Кодий - гражданин Украины.

"Мы планировали переезжать ко мне в страну, в Украину в Киев, где-то в марте-апреле. Но в связи с событиями это отложилось непонятно на какой срок, и мы начали искать, куда переехать, потому что оставаться не хотелось", - рассказал он.

Еще один житель России, Вадим Новиков, считает, что в первую очередь в Казахстан переехали те, для кого сам переезд был бегством.

"Я для себя решил, что все - я уезжаю тем утром, когда я узнал про вторжение в Украину. 24 февраля, вполне вероятно, на неопределенно долгий срок закрылись две страны - Россия и Украина, с которыми у меня многое связано. Прежний образ жизни рухнул", - уверяет он.

С ним согласен и Андрей Поздняков - россиянин тоже считает, что в феврале и марте люди переезжали на эмоциях.

"Потому что, когда открываешь Telegram и видишь этот кошмар, понимаешь, что, как говорили дореволюционные товарищи - не могу быть. Ты действительно не понимаешь, тебе кажется, что мир закончился в прямом и переносном смысле. И многие на эмоциях рванули кто куда и я так же. Мне было не очень приятно там находиться, когда города изрисованы Z, то это, конечно, такое себе удовольствие", - заявляет мужчина.

А казахстанец Ербол Исмаилов, руководитель консалтинговой компании, уверен - этот тренд - на переезд в Казахстан - будет сохраняться.

"Это те люди, которые больше связаны с креативной индустрией, с IT, банковской сферой и, конечно, сотрудники иностранных компаний, офисы которых релоцированы или дислоцированы, в том числе, в Казахстан. Я могу предположить, что этот тренд будет на каком-то уровне сохраняться – использование Казахстана для переезда или в качестве транзитной зоны, потому что до стабилизации этой ситуации человек всегда ищет где лучше", - говорит Исмаилов.

Между тем в Алматы проживают и беженцы из Украины. Иван Самошкин с семьей переехали в Казахстан и делятся воспоминаниями о страшных днях, которые им довелось пережить.

"Психологически очень трудно перестроиться. Жена 24 февраля еще сидела и думала - ехать на работу или нет. Ты живешь мирной жизнью, собираешься малого отдать в более престижную школу - сейчас на ее месте яма. Все настолько поменялось сильно. Люди очень медленно перестраивались. Жена упиралась, не хотела ехать", - говорит Иван.

Сын Ивана, Георгий Самошкин вспоминает - когда идет артобстрел, не так страшно.

"Потому что непонятно тебя накрывает или не тебя. Когда летают самолеты - это очень страшно. У нас дома нет крепкого погреба, поэтому я прятался в коридоре. Самый страшный день - 27 февраля, когда на аэродром скинули во второй раз бомбу, тяжелую бомбу. Когда она взорвалась, даже на нашем районе - это 3 км от аэродрома - появилось зарево", - делится парень.

Посмотреть полную версию выпуска "Русские в Казахстане. Что дальше? Как изменилось отношение после Украины?" можно на официальном канале Airan в YouTube.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984836-kak-zhivut-pereehavshie-iz-rossii-v-almaty-posle-nachala-voyny/