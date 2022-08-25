Монеты Tilashar выпустил Нацбанк Казахстана в преддверии начала учебного года

Новые коллекционные монеты. Фото: Нацбанк РК

Национальный Банк Казахстана на своем официальном сайте анонсировал c 26 августа 2022 года запуск в продажу коллекционных монет Tilashar. Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК.

Монеты из серебра номиналом 500 тенге, из мельхиора номиналом 100 тенге и из нейзильбера номиналом 100 тенге продолжают серию "Обряды, национальные игры Казахстана".

"Тилашар – особенное событие в жизни каждой семьи. Прежде обычай проводили после того, как ребенок произносил свои первые слова. Сегодня традиция символизирует первый шаг навстречу знаниям", – отметили в Нацбанке.

Описание монет:

На лицевой стороне (аверсе) монет, в центральной части, на орнаментальном фоне, расположен Государственный герб Республики Казахстан, по окружности – надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, в нижней части – надпись, обозначающая номинал монет.

На оборотной стороне (реверсе) монет изображены детские рисунки с элементами школьной атрибутики, надпись с обозначением пробы и массы металла, из которого изготовлена монета, а также год чеканки.

Изображение монет из серебра номиналом 500 тенге: Нацбанк РК

Отмечается, что монеты из серебра, мельхиора и нейзильбера имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

Монеты из серебра изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, монеты из мельхиора – с применением технологии интерференционного радужного покрытия.

Изображение монет из нейзильбера номиналом 100 тенге: Нацбанк РК

Монеты изготовлены:

из серебра 925/1000 пробы, качества proof, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук;

из мельхиора МН 25, качества brilliant uncirculated, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 30 000 штук;

из нейзильбера МНЦ 15-20, качества brilliant uncirculated, массой 11,17 граммов, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

Изображение монет из мельхиора номиналом 100 тенге: Нацбанк РК

"Все монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана", – обратились к казахстанцам в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984782-monety-tilashar-vypustil-natsbank-kazahstana-v-preddverii-nachala-uchebnogo-goda/