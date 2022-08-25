Запускать шары и голубей на школьных линейках запретили в Казахстане

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Новые требования к проведению общешкольных мероприятий разработали в Казахстане. Они изложены в инструктивно-методическом письме, опубликованном на официальном сайте Национальной академии образования им. И. Алтынсарина.

Инструктивно-методическое письмо "Об особенностях учебно-воспитательного процесса в организациях среднего образования Республики Казахстан в 2022-2023 учебном году" было разработано Министерством просвещения совместно с Национальной академией образования им. И. Алтынсарина.

В главе об организации внеучебной деятельности были представлены новые требования к проведению общешкольных торжественных мероприятий.

Теперь при проведении мероприятий, в которые входят и общешкольные линейки, не разрешается запускать в небо шары и голубей.

"Все общешкольные мероприятия проводятся на бесплатной основе, только силами школы, не привлекая различные компании. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, уважению к госсимволам", – говорится в тексте документа.

В целом общешкольные мероприятия включают в себя:

мероприятия, связанные с государственными и национальными праздниками;

мероприятия, посвященные памятным датам и значимым событиям в стране;

торжественные мероприятия, посвященные началу, окончанию учебного года;

церемонии награждения обучающихся и педагогов за достижения в олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах и соревнованиях;

флешмоб-акции, организуемые по инициативе обучающихся и педагогов;

мероприятия, посвященные социальным и благотворительным проектам в школе;

мероприятия, проводимые совместно с семьями и партнерами школы;

выездные мероприятия с участием обучающихся и педагогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984772-zapuskat-shary-i-golubey-na-shkolnyh-lineykah-zapretili-v-kazahstane/