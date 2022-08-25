Увеличить число частных школ в Алматы предложил Досаев

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев предложил увеличить количество частных школ в городе. Об этом он рассказал во время пленарного заседания образовательного форума в южной столице, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Досаева, вопрос связан, в том числе, с нехваткой школ.

Аким привел в пример Москву, где количество частных школ составляет треть от общего числа. Досаев отметил, что хотел бы, чтобы такая же статистика была в Алматы.

"Все изменения, которые прошли за последние три года, очевидны, и все учителя их отмечают. Есть еще вопросы, которые нам совместно нужно решать. Качество образования детей зависит от того, в каких условиях мы эти знания даем. Пока у нас есть сбалансированное двухсменное образование, но дети должны учиться в одну смену.

Если по итогам 2022 года у нас выпустилось 20 тысяч детей, то в первый класс приходит 31 тысяча детей. В этот год мы вошли с дефицитом в 20 тысяч ученических мест.

Что мы собираемся делать в этом году? Будет введено 18 новых школ, из них 6 частных. Мы используем старую инфраструктуру и используем ее за счет пристроек", – сообщил аким.

По его словам, текущий дефицит уменьшится.

"Мы ставим себе амбициозную задачу в Плане развития до 2025 года, мы снизим дефицит до 7 тысяч мест, а затем – до 3,5-4 тысяч мест. Алматы является центром притяжения и магнитом для миграции. Приток сохраняется в районе 13-14 тысяч детей.

Я хотел бы поддержать максимальные условия в Алматы для создания частных школ на разных принципах – государственно-частного партнерства, заказа и так далее. Я эти зачатки вижу и думаю, что акимат города направит усилия, чтобы мы их "подтягивали". Условия вхождения должны быть ясными и понятными. Контингент учеников, кто хотел бы учиться в частных школах, у нас есть", – заявил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984742-uvelichit-chislo-chastnyh-shkol-v-almaty-predlozhil-dosaev/