Гроза в Алматы, жара – в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Нур-Султане и Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода без осадков, а жителей Алматы предупреждают о грозе. Актуальный прогноз на четверг, 25 августа, опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, алматинцев сегодня ждут дождь и гроза, столбики термометров при этом поднимутся до +24...+26 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 3 до 8 метров в секунду, а при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Нур-Султане сегодня осадков не ожидается, температура воздуха составит +23...+25 градусов, а скорость ветра – 7-12 м/с.

Солнечная погода ждет и жителей Шымкента – здесь воздух прогреется до +30...+32 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984683-groza-v-almaty-zhara-v-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/