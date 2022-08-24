Более 60 тонн контрабандной дыни пытались провезти из Узбекистана в Казахстан

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Туркестанской области, при пересечении границы Узбекистана и Казахстана, был задержан груз, в котором вместо заявленных арбузов находилось 62 тонны контрабандной дыни. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК.

23 августа на таможенном посту "Капланбек" в Туркестанской области при анализе снимков инспекционно-досмотрового комплекса работники Ситуационного центра КГД выявили несоответствие в заявленных документах.

Сообщается, что вместо заявленного товара "арбуз" на снимке ИДК просматривался товар, который имел силуэт овальной формы. Сведения по подозрениям на нарушение таможенного законодательства были направлены на таможенный досмотр.

"При проведении таможенного досмотра сотрудниками таможенного поста "Капланбек" выявлено 62 тонны незадекларированного товара "дыни". Участником внешнеэкономической деятельности в документах был заявлен товар "дыни" – 12 тонн и 66 тонны товара "арбуз", – говорится в сообщении КГД.

Снимок ИДК. Фото: Комитет госдоходов МФ РК

Специалисты уточнили, что импортеры заявляют в декларациях более дешевый товар с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

Как подчеркнули представители ведомства, по выявленному нарушению участник внешнеэкономической деятельности будет привлечен к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

"Комитет государственных доходов МФ РК призывает бизнес-сообщество к неукоснительному соблюдению действующего таможенного законодательства", – добавили в КГД.

Отмечается, на сегодняшний день при проведении таможенного контроля комитет успешно применяет инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), которые позволяют проводить осмотр товаров в транспортных средствах и, при наличии расхождения со сведениями о товарах, заявленными в таможенных декларациях, проводить точечный таможенный досмотр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984661-bolee-60-tonn-kontrabandnoy-dyni-pytalis-provezti-iz-uzbekistana-v-kazahstan/