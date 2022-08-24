Незаконных добытчиков нефти оштрафовали на 70 млн тенге в Мангистау

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В Мангистауской области недропользователи осуществляли работу по добычи нефти и попутного газа без соответствующего разрешения на эмиссию в окружающую среду. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

По информации ведомства, специализированной природоохранной прокуратурой Мангистауской области по результатам проведенного анализа установлено, что в регионе отдельные недропользователи добывали нефть и попутный газ без соответствующего разрешения на эмиссию в окружающую среду.

По этой причине в адрес Департамента экологии Мангистауской области внесли акт прокурорского надзора.

Недобросовестных недропользователей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 328 КоАП РК на сумму более 70 млн тенге.

Напомним, что в мае текущего года глав департаментов экологии шести регионов наказали после проверки Генпрокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984603-nezakonnyh-dobytchikov-nefti-oshtrafovali-na-70-mln-tenge-v-mangistau/