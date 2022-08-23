Более 600 тыс. тенге штрафа выплатит жительница Рудного за двойное гражданство

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

56-летняя женщина в течение 10 лет жила с гражданствами Казахстана и России, что является нарушением законодательства. За это ей был выписан крупный штраф, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как отметили стражи порядка, на сегодняшний день актуальным остается вопрос противодействия двойному гражданству. На территории Костанайской области выявляются многочисленные факты подобных нарушений.

"Специализированным судом по административным делам города Рудного привлечена к ответственности 56-летняя женщина, которая более 10 лет имела гражданство Республики Казахстан и Российской Федерации.

Теперь она должна выплатить штраф в размере 612 тысяч тенге", – сообщил начальник отдела Управления миграционной службы ДП Костанайской области Ринат Сыздыков.

Фото: polisia.kz

Отмечается, что для выявления и пресечения фактов двойного гражданства в миграционную службу области на постоянной основе поступают сведения о наличии у тех или иных граждан двойного гражданства.

"Проводится совместная работа с Государственными центрами по выплате пенсий в части выявления лиц, получающих пенсионные выплаты в Казахстане и одновременно на территории иностранного государства, сотрудниками Пограничной службы КНБ РК, а так же другими государственными органами", – добавил Сыздыков.

По данным ведомства, за семь месяцев этого года к административной ответственности было привлечено 39 граждан. Семеро из них были выдворены за пределы страны, с ограничением права въезжать на территорию Казахстана в течении пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984467-bolee-600-tys-tenge-shtrafa-vyplatit-zhitelnitsa-rudnogo-za-dvoynoe-grazhdanstvo/