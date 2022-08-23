"Разные клиенты бывают": что происходит в "квартале красных фонарей" в Шымкенте

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В Шымкенте проспект Республики каждый вечер превращается в "квартал красных фонарей", где можно заметить работниц коммерческого секса, предлагающих услуги прохожим. Только жители близлежащих домов устали от назойливого соседства, передает Otyrar.kz.

Житель Шымкента под видом клиента подошел к одной из стоявших на проспекте девушек, которых здесь было несколько. В диалог с ним сразу вступила взрослая женщина, которая, судя по всему, обычно ведет переговоры с потенциальными клиентами.

"У нас почасовая оплата, квартира с нас. Если берете одну девушку, оплата одна. Если двух, смотря, на сколько часов", - объясняет "старшая".

Однако "клиент" направляется дальше. К нему подходит девушка приблизительно 30 лет. Предлагает купить алкоголь и пройти в ее квартиру, но за определенную плату.

"Слушай, ты пройдешь дальше, там другие, но цены дороже. А тут сами посидим и отдохнем", - предложила она, но рассердилась, когда мужчина стал торговаться.

Одна из проституток рассказала, что занялась этим делом осознанно. По ее словам, нужны были деньги закрыть кредит и долги, а другого выхода у нее якобы не было.

"Ну а что поделать? Сложная работа, разные клиенты бывают. Я не хочу о своей жизни говорить, просто так вышло", - поделилась девушка.

По мнению психологов, в эту сферу идут те, кто ищет легких денег или попадает в плохую компанию. Бывают случаи, когда девушки осознают ошибку.

"Обязательно найдется тот, кто расскажет сказку про хорошую работу. Многие думают, что этот заработок приятный и так далее. У меня была клиентка, которую на такую работу подтолкнула семья, когда она все поняла, полностью отказалась от семьи.

Вторая девушка уже осознанно хотела решить материальные проблемы, она много лет зарабатывала таким образом. Но потом она решила больше не стоять и не торговать собой", - говорит психолог Герман Владимиров.

Между тем, отмечает издание, жителям близлежащих домов давно надоело соседство с "кварталом красных фонарей".

"Уже надоело слушать эти крики и шум. В соседний подъезд девушек водят. Что делать, мы не знаем", - возмущаются люди.

По их словам, рейды проводятся регулярно, однако "жриц любви" все равно меньше не становится, поскольку за проституцию нет наказания.

В ДП Шымкента отметили, что работниц коммерческого секса могут привлечь к ответственности лишь по ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах). Их ставят на учет и выписывают штраф в размере 5 МРП (15 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984458-raznye-klienty-byvayut-chto-proishodit-v-kvartale-krasnyh-fonarey-v-shymkente/