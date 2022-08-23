Три причины отставания дорожных работ от графика назвали в "КазАвтоЖол"

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Представители АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что ведут активную работу по реконструкции и ремонту республиканской сети автодорог. Тем не менее наблюдается отставание от графика – на то есть три главные причины, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что дорожно-строительные работы возобновлены и ведутся на таких автодорогах республиканского значения, как "Унеге – Бисен – Сайхин", "Казталовка – Жанибек – граница РФ", "Атырау – Астрахань", "Актобе – Кандыагаш", "Калбатау – Майкапшагай", "Талдыкорган – Калбатау – Мапкапшагай" и других.

"Обществом проведены масштабные работы: пересмотрены составы строительных консорциумов, привлечено необходимое количество спецтехники, рабочего персонала и субподрядных организаций", – отметили представители "КазАвтоЖол".

Так, в рамках реализации проектов по реконструкции автодороги "Атырау – граница РФ", а также капитальному ремонту автодорог "Казталовка – Жанибек – граница РФ" и "Униге – Бисен – Сайхин", подрядные организации смонтировали:

10 асфальтобетонных заводов;

7 грунтосмесительных установок;

10 железнодорожных тупиков для приема дорожно-строительных материалов.

Кроме того, было мобилизовано порядка 950 единиц спецтехники и 1300 человек персонала.

Однако, отмечается, что несмотря на высокий потенциал производительности, наблюдается отставание от графика производства работ, которое связано с нехваткой битума и вагонов для транспортировки щебня, а также с дефицитом и завышенной стоимостью дизельного топлива.

Нехватка битума

По данным компании, потребность битума на текущий год по вышеперечисленным объектам составляет 59 тыс. тонн, по факту на конец строительного сезона обеспечено всего 13 тыс. тонн.

"По обеспечению внутреннего рынка дорожным битумом, неоднократно были проведены совещания с компетентными, профильными госорганами, где отмечалась приоритетность содействия по выборке битума для нужд автодорожных проектов по республиканской сети, однако на сегодня имеются трудности с подтверждением заявок дорожным компаниям", – заявили в пресс-службе "КазАвтоЖол".

Нехватка вагонов для транспортировки щебня

Отмечается, что в Западно-Казахстанской области отсутствуют каменные карьеры, соответственно, необходима транспортировка щебня из соседних регионов.

В ходе обсуждения с АО "НК "Қазақстан темір жолы" и АО "Қаз Темір Транс" были подняты вопросы по наращиванию количества вагонов для перевозки дорожно-строительных материалов через ж/д пути, однако должного результата пока нет.

"В западных регионах наличие вагонов составляет 2700 единиц, из них в настоящее время 1000 единиц вагонов перераспределены на перевозку угля", – говорится в сообщении.

Дефицит и завышенная стоимость дизельного топлива

При наличии существенного количества дорожно-строительной техники, необходимо обеспечение дизельного топлива порядка 100-130 тонн в сутки.

"В связи с вышеизложенным, в рамках исполнения поручения главы государства, АО "НК "ҚазАвтоЖол" принимаются все возможные меры для успешной реализации данных проектов, однако по независящим вышеуказанным причинам имеются риски неисполнения поручения", – подытожили представители "ҚазАвтоЖол".

В целом, по данным компании, сейчас по Казахстану строительно-монтажными работами охвачено 95 участков автодорог республиканского значения.

Строительные работы ведутся на 7 тыс. километрах дорог, из них работы по реконструкции и строительству ведутся на 4 тыс. километрах. Также 3 тыс. километров охвачено капитальным и средним ремонтом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984423-tri-prichiny-otstavaniya-dorozhnyh-rabot-ot-grafika-nazvali-v-kazavtozhol/