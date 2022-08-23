Умер директор Академического казахского драмтеатра имени Махамбета

Берик Жаменов. Фото: azh.kz

В Атырау 21 августа скоропостижно ушел из жизни директор Академического казахского драматического театра имени М. Утемисова Берик Жаменов. Ему было 64 года, сообщает "Ак Жайык".

По данным издания, Берик Килекешович Жаменов родился 28 января 1964 года в селе Приморье Курмангазинского района Атырауской области.

В 1987 году окончил Гурьевское областное музыкальное училище, трудовую деятельность начал артистом фольклорного ансамбля "Нарын".

С 1992 по 2000 годы работал заместителем директора областной филармонии, с 2000 по 2002 годы – заместителем директора ДК "Нефтяник", с 2006 года – директором Казахского драматического театра имени Махамбета.

Вместе со своей супругой, известной актрисой Шарипой Жаменовой, они воспитали двоих детей.

За заслуги в развитии казахстанской культуры Жаменов награжден медалью "20 лет Независимости", Национальной театральной премией "Сахнагер-2018" в номинации "Лучший менеджер", орденом "Құрмет" и премией Махамбета.

Сообщается, что церемония прощания с Бериком Килекешовичем состоится сегодня, 23 августа, в 09:00 в драмтеатре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984334-umer-direktor-akademicheskogo-kazahskogo-dramteatra-imeni-mahambeta/