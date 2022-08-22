Участок улицы Сыганак полностью перекрыли в Нур-Султане до 1 сентября

Иллюстративное фото: pexels.com

В столице продолжается плановый ремонт дорожного полотна по улице Сыганак. Очередной участок дороги здесь будет перекрыт для автотранспорта на несколько дней. Об этом сообщается на официальном сайте акимата города Нур-Султана.

Речь идет об участке улицы Сыганак от улицы Сауран до улицы Казак телерадиосы (движение в сторону проспекта Кабанбай батыр). Он будет перекрыт с сегодняшнего дня, 22 августа, по 1 сентября.

Подчеркивается, что ремонт проводится для обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с этим жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в сообщении транспортного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984247-uchastok-ulitsy-syganak-polnostyu-perekryli-v-nur-sultane-do-1-sentyabrya/