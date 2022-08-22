Девушка с пухлыми губами вышла из дома и пропала в Усть-Каменогорске

Лариса Долгарева. Фото: instagram.com/volontery_uka_lider.kz

26-летняя жительница Усть-Каменогорска 19 августа вышла из дома и пропала. Информацию о поисках опубликовали волонтеры, к работе подключились полицейские, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным волонтеров, опубликованным в соцсетях, 26-летняя девушка, проживающая в поселке Мирный в Усть-Каменогорске, утром 19 августа вышла из дома и до сих пор не вернулась.

"Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, пухлые губы, волосы рыжие, длинные", - указали волонтеры.

Они также добавили, что в день пропажи молодая горожанка была в длинной белой юбке и белом халате.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что 19 августа в "102" обратилась жительница Усть-Каменогорска и попросила оказать содействие в розыске ее дочери Ларисы Долгаревой 1996 года рождения, которая около 10.00 часов ушла из дома и исчезла.

"Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984228-devushka-s-puhlymi-gubami-vyshla-iz-doma-i-propala-v-ust-kamenogorske/