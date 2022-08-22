Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

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Во вторник, 23 августа, в Медеуском районе южной столицы локально отключат холодную воду. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ГКП "Алматы су".

Как сообщили в компании, 23 августа с 9:00 до 17:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в квадрате проспекта Достык и улиц Курмет – Жамакаева – Каппарова – Азербаева.

"Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по вводу нового водопровода. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в "Алматы су".

По всем вопросам алматинцы могут обратиться по номеру 274-66-66.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984201-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/