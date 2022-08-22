"Приступ обеспечен": жуткая находка в лесу напугала жителей Усть-Каменогорска

Иллюстративное фото: pixabay.com

В соцсетях опубликовали фотографии, которые, как утверждается, были сделаны в березовой роще Лесхоза в Усть-Каменогорске, куда люди приезжают со всего города за грибами. На снимках оказались запечатлены висящие на деревьях окровавленные чучела. По этому поводу высказались в ДП ВКО, передает корреспондент NUR.KZ.

В размещенном в соцсетях посте отмечается, что страшную находку обнаружили в Лесхозе. Снимки висящих на деревьях окровавленных чучел навели ужас на жителей Усть-Каменогорска.

"Изверги", "Мама дорогая, хорошо, что не я наткнулась. Приступ сердца был бы обеспечен", "Куклы вуду в человеческий рост?", "Ужас!", "Что это? Жутко", "Просто игра у кого-то была. Не помню, кто проводит, но что-то типа зомби-лес. Наверное, реквизит забыли", - пишут пользователи.

Как рассказали в ДП ВКО, 20 августа на канал "102" полиции Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на деревьях в районе Лесхоза висят чучела. Данный факт зарегистрирован в Иртышском отделе полиции.

"В ходе проверки в указанном районе чучел не обнаружено. Дополнительно отработаны палисадники в районе березовой рощи. В настоящее время проводятся отработки организаций, предоставляющих квест-услуги, а также жителей района Лесхоз", - пояснили в ведомстве.

Внимание! Кадры не рекомендуются к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Фото: instagram.com/osa_uka_vko

Фото: instagram.com/osa_uka_vko

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984191-pristup-obespechen-zhutkaya-nahodka-v-lesu-napugala-zhiteley-ust-kamenogorska/