Жираф из Алматы умер в зоопарке Ташкента (фото)

Жираф Алатау. Фото: instagram.com/tashkent_zoo

В зоопарке Ташкента умер жираф по кличке Алатау, привезенный из Алматы в 2016 году. Причину смерти животного в настоящее время выясняют специалисты.

Как сообщила пресс-служба Ташкентского зоопарка на своей странице в Instagram, жираф Алатау, которого привезли в столицу Узбекистана из Алматы, скончался вчера, 20 августа.

"В течение последней недели у Алатау наблюдалось снижение аппетита, и он начал стремительно терять вес. Ветеринарные специалисты зоопарка сразу же приступили к симптоматическому лечению жирафа для улучшения работы его пищеварительного тракта", – говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, несмотря на все усилия ветеринаров и киперов, жираф скончался.

Сообщается, что жираф Алатау прибыл в Ташкент в возрасте трех лет из Алматинского зоопарка в 2016 году. Он был одним из любимцев посетителей и сотрудников зоосада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984138-zhiraf-iz-almaty-umer-v-zooparke-tashkenta-foto/