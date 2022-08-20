Заморозки и сильный ветер ожидаются в нескольких регионах Казахстана

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. 21 августа ожидается ухудшение погодных условий - сильный ветер, заморозки, град, гроза. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

Днем 21 августа на западе, юге и в центре Мангистауской области возможна пыльная буря. Ветер ночью на западе, днем - на западе, юге, в центре региона 15-20 м/с.

Утром и днем в воскресенье на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке региона возможен туман. На западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки до 2 градусов.

Днем 21 августа в горных районах Алматинской области синоптики прогнозируют град. Ветер на севере, юге и в горных районах региона 15-20, днем порывы 23 м/с.

В воскресенье на севере и востоке Костанайской области может быть гроза. Ночью и утром - туман. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем 21 августа в центре Кызылординской области ожидается ветер 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в воскресенье на севере и востоке Актюбинской области возможна гроза. Ветер при грозе, порывы 18 м/с.

21 августа на западе Западно-Казахстанской области может быть сильный ветер, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере и востоке Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Ночью на севере региона - туман, а на востоке области на поверхности почвы могут быть заморозки в 2 градуса.

21 августа на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с. На юге и востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 21 августа на севере и востоке Павлодарской области возможен туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984091-zamorozki-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-neskolkih-regionah-kazahstana/