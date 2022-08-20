Село закрыли на карантин в Актюбинской области

Кадр из видео: КТК

Село Кок Уй в Актюбинской области закрывают на карантин из-за неизвестной инфекции у скота. За неделю там погибли три коровы. С чем это связано, ветеринары пока не знают, передает КТК.

Как показали анализы, последняя корова умерла в результате вирусной диареи. Пока ветеринары не знают, с чем это связано. Говорят, что такой случай в регионе зафиксирован впервые.

Однако специалисты уверены, что инфекция крайне опасна как для самих животных, так и для людей. Поэтому в селе решили ввести ограничения: запрещено вывозить и завозить скот. Также нельзя употреблять мясо и молоко животных.

Пока карантин будет действовать месяц. За это время в населенном пункте должны вакцинировать всех коров и провести полную дезинфекцию на подворьях.

"Эта болезнь впервые зарегистрирована в Актюбинской области. Мы этимологию пока не знаем. Откуда? По опросам жителей, говорят, со стороны не было скота. Не зарегистрирована болезнь людей, но это инфекционная болезнь", - пояснил заместитель руководителя управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984067-selo-zakryli-na-karantin-v-aktyubinskoy-oblasti/