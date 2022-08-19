Пропал с полевого стана: 29-летнего мужчину разыскивают в СКО (фото)

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Полицейские и волонтеры третьи сутки разыскивают 29-летнего жителя Северо-Казахстанской области, пропавшего без вести. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ДП СКО.

Майснер Виталий Вячеславович пропал в Жамбылском районе СКО.

Как рассказали в полиции, молодой человек работал сторожем на одном из сельхозпредприятий. 16 августа он пропал с полевого стана. О его исчезновении заявил работодатель.

Приметы пропавшего: среднего роста, светлые волосы. Был одет в черный пуловер и штаны.

"В поисковых мероприятиях занято свыше 60 человек. Волонтеры распространяют информацию в социальных сетях.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, полицейские просят сообщить по номерам 8-777-307-99-65, 8-775-202-00-37 либо на канал 102", - говорится в сообщении полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984054-propal-s-polevogo-stana-29-letnego-muzhchinu-razyskivayut-v-sko-foto/