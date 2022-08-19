Как распознать мошенников, объяснили в Нацбанке

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Национальный Банк Казахстана предупредил граждан о мошеннических схемах. Как сообщается на официальном сайте НБК, в последнее время активизировались мошеннические группы, которые позиционируют себя инвестиционными компаниями.

Злоумышленники, как подчеркнули в Нацбанке, создают сайты и рекламные ролики, а также мобильные приложения, которые предлагают установить на устройствах.

В ведомстве уточнили, что подобные мошеннические ресурсы предлагают участие в "программах" привлечения средств физических лиц в управление, разработанных совместно с банками второго уровня, НБК или другими государственными органами.

"Напоминаем, что Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты и сделки, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка", - говорится в сообщении НБК.

В ведомстве рассказали, как выявить мошенников:

сайты гарантируют высокую фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время;

отсутствует какая-либо контактная информация;

используются фотографии и вымышленные высказывания официальных государственных лиц, руководителей государственных органов, национальных компаний, поддельные лицензии или правоустанавливающие документы;

логотипы и наименования государственных органов, банков второго уровня или национальных компаний могут быть реальными. Однако в действительности данные юридические лица, в том числе Национальный Банк, не имеют отношения к подобным мошенническим платформам.

"Для проверки опубликованной информации, поступающих запросов или требований к каким-либо действиям необходимо позвонить на официальный номер финансовой организации или банка, а в случае наличия сомнений посетить финансовое учреждение и переговорить с его сотрудником", - рекомендовали в Нацбанке.

Жертв мошенников призвали обращаться в правоохранительные органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984015-kak-raspoznat-moshennikov-obyasnili-v-natsbanke/