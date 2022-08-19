Погоду без осадков обещают синоптики в крупнейших городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Погода без осадков ожидается в пятницу, 19 августа, в трех мегаполисах Казахстана – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, по прогнозам синоптиков, сегодня будет солнечно и жарко – столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

Довольно прохладная для лета погода ждет астанчан: в Нур-Султане прогнозируют +15...+17 градусов и усиление ветра до 9-14 м/с. Осадков не ожидается.

В Шымкенте по-прежнему сохраняется жаркая погода: сегодня воздух здесь прогреется до +30...+32 градусов. При этом горожан предупреждают об усилении ветра до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983874-pogodu-bez-osadkov-obeschayut-sinoptiki-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/