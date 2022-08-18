"Будет ажиотаж": аким Талдыкоргана призвал горожан закупиться углем заранее

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Аким Талдыкоргана Асет Масабаев обратился к жителям города. Градоначальник призвал талдыкорганцев заранее закупиться углем, чтобы избежать ажиотажа с наступлением холодов, передает МИА "Казинформ".

По словам Масабаева, в Талдыкоргане есть 11 угольных тупиков, из них 10 работают.

"План угольных тупиков на год составляет 168,9 тыс. тонн, из них 70 тыс. тонн - для города Талдыкоргана, 83,9 тыс. тонн - для жителей близлежащих районов - Аксуского, Ескельдинского, Каратальского и города Текели, 13 тыс. тонн - для коммерческих организаций. На сегодня с 1 мая реализовано 23,3 тыс. тонн угля. В наличии есть 12,7 тыс. тонн, то есть все тупики полностью обеспечены углем", - уточнил он.

Также градоначальник высказался о ценах на твердое топливо. По словам акима, средняя цена за тонну угля в тупиках составляет 14 400 - 15 000 тенге, без учета доставки.

"Мы сейчас всех жителей призываем закупиться углем заранее, в августе или сентябре, если у них есть такая возможность. Потому что с наступлением холодов, в октябре уже будет ажиотаж. Сюда будут приезжать люди из соседних районов. Такая ситуация повторяется каждый год", - обратился к жителям Талдыкоргана Масабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983834-budet-azhiotazh-akim-taldykorgana-prizval-gorozhan-zakupitsya-uglem-zaranee/