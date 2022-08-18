Еще один из уличных перекрестков в Нур-Султане перекрыли для ремонта

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В столице продолжается ремонт дорог. Как раз в связи с ними на несколько дней перекрыто движение на пересечении улиц Караменде би Шакаулы и Акан Серы, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Ремонт дорожного полотна будет проводиться на пересечении улиц Караменде би Шакаулы и Акан Серы. По информации акимата, делается это в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

По этой причине на данном перекрестке с 18 по 21 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983808-odin-iz-ulichnyh-perekrestkov-v-nur-sultane-perekryli-dlya-remonta/