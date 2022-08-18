"Работают около 150 тыс. казахстанцев": изменить схему найма таксистов предложил Мусин главе "Яндекса"

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Глава МЦРИАП Багдат Мусин и министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова вместе с представителями других министерств встретились с гендиректором компании "Яндекс GO" Александром Аникиным. Об итогах встречи министр Мусин написал в своем Instagram-аккаунте.

Согласно данным министра цифрового развития Казахстана, сегодня в "Яндекс GO" работает около 150 тыс. казахстанцев.

" На сегодняшний день около 150 тысяч граждан работают на платформе Яндекс.

При этом зачастую эти люди остаются в стороне от социальной защиты. Так как они регистрируются через таксопарки, некоторые из которых не платят соответствующие налоги и отчисления", - написал Мусин.

Он отметил, что платформенная модель занятости в последнее время набирает обороты, поэтому государству важно проработать меры поддержки своих граждан, зарабатывающих на подобных платформах.

"Мы предложили дать возможность напрямую водителям регистрироваться на платформе, что позволит обеспечить им социальную защиту от государства", - сообщил министр.

По его информации, сейчас "Яндекс GO" работает с 63 казахстанскими таксопарками.

На встрече казахстанские министры обсудили с гендиректором "Яндекс GO" и гарантии безопасности граждан при использовании приложения.

"Идентификация водителей, зарегистрированных в приложении, и проверка достоверности их документов - первый шаг. Для этого можно использовать биометрию.

Для чего это нужно? Например, возможны случаи, когда люди работают в системе "ЯндексGO", не имея водительских прав либо регистрируясь через права посторонних лиц.

Со стороны министерства труда и социальной защиты населения были высказаны предложения по финансированию деятельности инватакси за счет средств из государственного бюджета", - сообщил Мусин.

В заключение он добавил, что стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по этим вопросам и дальнейшем поиске наиболее подходящих путей и инструментов решения проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983704-rabotayut-okolo-150-tys-kazahstantsev-izmenit-shemu-nayma-taksistov-predlozhil-musin-glave-yandeksa/