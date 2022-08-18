"Боимся выйти из дома": женщина с детьми прячется от бывшего мужа в Павлодаре (видео)

Юлия Зубова. Фото: NUR.KZ

Жительница Павлодара боится выходить из дома с детьми из-за бывшего мужа. По словам Юлии Зубовой, экс-супруг караулит ее и пытается вернуть. Суд вынес защитное предписание, но толку от него нет, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Юлии Зубовой, с мужем она развелась в 2018 году, но разъехались они лишь полгода назад, когда она смогла купить собственное жилье.

Расставание произошло из-за тотального контроля. Супруг якобы запрещал общаться с друзьями и коллегами. Сейчас она живет с детьми, но избавиться от бывшего мужа ей пока не удается.

Женщина воспитывает двоих детей: сына от первого брака и дочь - от второго. Говорит, что преследующий ее экс-супруг от своего ребенка отказался. Написал расписку, чтобы не платить алименты.

Но вот саму Юлию оставить в покое не может. Подслушивает под дверью. При личной встрече даже может напасть, заявила павлодарка.

"В выходные мы боимся выйти из дома, потому что он либо где-то во дворе, либо возле магазина. Мы не выходим. В пятницу закупим все и сидим в выходные дома. Я хочу, чтобы кто-то обратил внимание на это все. Он бежал за мной, есть видео", - говорит Юлия Зубова.

В ДП Павлодарской области сообщили, что в отношении мужчины суд выносил защитное предписание. Однако он его нарушает. Документы вновь собирают, проводят беседы, но решить проблему не могут.

"Мы проводим с ним профилактическую работу, встречались, беседовали. Он заявляет, что не будет больше, отказывается от дочери и обещает не преследовать бывшую супругу. Однако в очередной раз получилось так, что он пришел, женщина не запустила его и поступило заявление", - сообщила старший инспектор по защите женщин ДП Павлодарской области Айсулу Искакова.

В полиции уточнили, что по инциденту 14 августа, когда бывший муж вновь попытался встретиться с Юлией, соберут документы по факту нарушения защитного предписания и вновь направят дело в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983695-boimsya-vyyti-iz-doma-zhenschina-s-detmi-pryachetsya-ot-byvshego-muzha-v-pavlodare/