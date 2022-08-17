Сидели у магазина ночью: малолетние братья потерялись в Петропавловске

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Двое братьев 6 и 8 лет потерялись в Петропавловске. Сначала отец пропавших детей пытался отыскать их самостоятельно, но в итоге решил обратиться в полицию за помощью, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, началось все с того, что семья из Кызылжарского района приехала к родственникам в Петропавловск. Уже находясь в городе взрослые обратили внимание на пропажу детей.

В поисках были задействованы все наружные службы. Сотрудники ювенальной полиции и оперативники "прочесывали" окрестности, проверяя все укромные места, где могли спрятаться заигравшиеся дети.

Начальник отделения ювенальной полиции отдела МПС УП города Петропавловска Эльмира Абушева отметила, что найти мальчиков помогли неравнодушные горожане. По ее словам, в полицию сообщили о детях, которые ночью сидели на скамейке возле магазина.

"Около полуночи на канал "102" поступил звонок о том, что двое малолетних детей без сопровождения взрослых сидят на скамейке в районе магазина "Рахат". На место тотчас был направлен патруль, который вернул ребят переволновавшимся родителям. Мальчики пояснили, что заблудились", – уточнила Абушева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983604-sideli-u-magazina-nochyu-maloletnie-bratya-poteryalis-v-petropavlovske/