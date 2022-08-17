Детские омбудсмены появятся в каждом регионе Казахстана

Иллюстративное фото: pixabay.com

В регионах Казахстана вводят должность уполномоченного по правам ребенка. Теперь в каждой области будет свой детский омбудсмен, к которому смогут обратиться дети и родители, сообщает официальный Telegram-канал Минпросвещения РК.

Как объяснили в ведомстве, уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций.

Кроме того, детские омбудсмены будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства.

Уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в госорганы и организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения.

Подчеркивается, что работать детские омбудсмены будут на общественных началах. Назначать их будут акимы регионов.

"По постановлению правительства сейчас во всех областях и городах республиканского значения вводится эта должность. Основные критерии при отборе региональных уполномоченных по правам ребенка – это опыт работы кандидата в сфере детства, в неправительственных организациях или общественная деятельность.

При назначении также учитывается, какой вклад внес претендент по защите прав детей. Это должны быть уважаемые и признаваемые в регионе лица, имеющие опыт по защите прав детей, и лица со своей позицией", – пояснила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.

В семи регионах уже назначены уполномоченные по правам ребенка. Среди них – руководители неправительственных организаций, общественных объединений и адвокаты.

Напомним, должность уполномоченного по правам ребенка в Казахстане с июля 2019 года занимает Аружан Саин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983512-detskie-ombudsmeny-poyavyatsya-v-kazhdom-regione-kazahstana/