Умер бывший вице-министр обороны Казахстана Федор Щербаков
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16 августа ушел из жизни бывший командующий Сухопутными войсками - первый заместитель министра обороны Федор Щербаков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РК.
Видному казахстанскому военачальнику, генералу-лейтенанту в отставке Федору Ивановичу было 75 лет.
По данным Минобороны, Федор Щербаков родился 26 мая 1947 года в Карагандинской области.
Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генерального Штаба ВС РФ.
Проходил службу в группе советских войск в Германии, в Дальневосточном военном округе, где прошел ступени служебной карьеры до командира мотострелковой дивизии.
Стоял у истоков создания и становления Вооруженных сил независимого Казахстана.
Был первым заместителем командующего общевойсковой армии, командиром 1-го армейского корпуса, командующим Сухопутными войсками — первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан, командующим Силами общего назначения.
Награжден орденом Красной Звезды и орденом "Құрмет", а также медалями СССР и Республики Казахстан.
"Генерал-лейтенант Федор Иванович Щербаков навсегда останется в нашей памяти как настоящий офицер, преданный своему делу, патриот своей страны.
"Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983477-umer-byvshiy-vitse-ministr-oborony-kazahstana-fedor-scherbakov/