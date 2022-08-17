Умер бывший вице-министр обороны Казахстана Федор Щербаков

Федор Щербаков. Фото: официальный Telegram-канал Минобороны РК

16 августа ушел из жизни бывший командующий Сухопутными войсками - первый заместитель министра обороны Федор Щербаков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РК.

Видному казахстанскому военачальнику, генералу-лейтенанту в отставке Федору Ивановичу было 75 лет.

По данным Минобороны, Федор Щербаков родился 26 мая 1947 года в Карагандинской области.

Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генерального Штаба ВС РФ.

Проходил службу в группе советских войск в Германии, в Дальневосточном военном округе, где прошел ступени служебной карьеры до командира мотострелковой дивизии.

Стоял у истоков создания и становления Вооруженных сил независимого Казахстана.

Был первым заместителем командующего общевойсковой армии, командиром 1-го армейского корпуса, командующим Сухопутными войсками — первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан, командующим Силами общего назначения.

Награжден орденом Красной Звезды и орденом "Құрмет", а также медалями СССР и Республики Казахстан.

"Генерал-лейтенант Федор Иванович Щербаков навсегда останется в нашей памяти как настоящий офицер, преданный своему делу, патриот своей страны.

"Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983477-umer-byvshiy-vitse-ministr-oborony-kazahstana-fedor-scherbakov/