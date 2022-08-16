Руководителей двух вузов МВД наказали за провалы в работе

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В деятельности двух вузов Министерства внутренних дел Казахстана выявлены грубые нарушения, в связи с чем их руководство наказано, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По информации Министерства, проведенная проверка показала, что руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института МВД не была обеспечена качественная и эффективная учебная и учебно-методическая работа, не осуществляется должный контроль по соблюдению государственных общеобязательных стандартов.

"Более того, не выстроена организация учебно-методического процесса, координация работы подразделений учебных заведений не на должном уровне. Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций руководством Академии и Института", - говорится в сообщении МВД.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подписал приказ, согласно которому заместитель начальника Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева Ахан Нурушев предупрежден о неполном служебном соответствии. А начальнику Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева Алтаю Байсултанову объявлен строгий выговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983465-rukovoditeley-dvuh-vuzov-mvd-nakazali-za-nedostatki-v-rabote/