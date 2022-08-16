Более 500 медработников не получали положенные надбавки в Нур-Султане

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В Нур-Султане прокуроры проверили соблюдение трудового законодательства в субъектах здравоохранения района Алматы и обнаружили нарушение прав более чем 500 работников. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

В прокуратуре района Алматы города Нур-Султана провели анализ соблюдения трудового законодательства в субъектах здравоохранения района.

"Анализом выявлены нарушения конституционных прав 521 работника различных медицинских организаций, выразившиеся в неуплате надбавок стимулирующего характера (СКПН)", – сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что выплаты данных надбавок предусмотрены правилами поощрения работников субъектов здравоохранения.

"Прокуратурой внесен акт надзора в адрес Управления общественного здравоохранения города и региональный филиал НАО "Фонд социального медицинского страхования", – добавили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам рассмотрения всем сотрудникам выплачены надбавки на общую сумму 43,7 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983449-bolee-500-medrabotnikov-ne-poluchali-polozhennye-nadbavki-v-nur-sultane/