Участок улицы Мухтара Ауэзова полностью перекроют в Нур-Султане

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Для проведения ремонтных работ в столице на несколько дней будет полностью перекрыт участок улицы Мухтара Ауэзова. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

По данным Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана, с 16 по 20 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Мухтара Ауэзова от проспекта Богенбай батыра до улицы Алиби Жангельдина.

Отмечается, что в указанной части города начался ремонт дорожного полотна.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города", – говорится в сообщении ведомства.

В управлении также принесли извинения за созданные неудобства и попросили с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983446-uchastok-ulitsy-muhtara-auezova-polnostyu-perekroyut-v-nur-sultane/