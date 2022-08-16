Разметка для парковки электросамокатов появилась в Алматы (фото)

Разметка для парковки электросамокатов. Фото: акимат Алматы

В Алматы начали наносить специальную разметку, которая указывает на места для парковки электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. До конца года планируется создать не менее полутысячи таких парковочных зон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Нанесение специальной разметки для обозначения мест для парковки средств индивидуальной мобильности ведется в рамках действующего меморандума, заключенного ранее между акиматом города Алматы и сервисами аренды электросамокатов.

"На первом этапе разметка нанесена на проспектах Достык, Абая, по улице Гоголя. В дальнейшем планируется охватить разметками наиболее загруженные участки города. Всего до конца года на улицах Алматы будет нанесено не менее 500 парковочных зон", – заявили представители алматинского акимата.

Сообщается, что парковочные зоны обозначаются белой краской с силуэтом самоката.

Площадь парковки, обозначенной разметкой, в среднем составляет 4 квадратных метра и вмещает до 10 шеринговых самокатов.

Разметка для парковки электросамокатов. Фото: акимат Алматы

"Нанесение разметки поможет горожанам легко определить место, где можно оставить электросамокат, не создавая помех для пешеходов и транспорта", – добавили в ведомстве.

Ранее между акиматом Алматы и операторами сервиса аренды электрических самокатов был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, направленный на обеспечение безопасности передвижения на электросамокатах и снижения аварийности с участием средств индивидуальной мобильности.

На сегодня в городе насчитывается около 15 тысяч электросамокатов, которые можно взять в аренду. По данным акимата, ежедневно в городе совершается порядка 100 тысяч поездок на электросамокатах.

Разметка для парковки электросамокатов. Фото: акимат Алматы

Разметка для парковки электросамокатов. Фото: акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983424-razmetka-dlya-parkovki-elektrosamokatov-poyavilas-v-almaty-foto/