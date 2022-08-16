Интерны в Актобе заявили, что опытные врачи отнимают у них гранты

Кадр из видео: КТК

Около 500 выпускников медицинского вуза в Актобе, пытавшихся поступить в резидентуру, могут остаться без образовательных грантов от государства. Все потому, что более высокие баллы по итогам тестов набрали действующие врачи, передает КТК.

Тестирование в резидентуру наряду с интернами проходили и работающие врачи. При этом у опытных специалистов есть преимущество. Им кроме заработанных оценок за каждый год стажа добавляют еще по 7 баллов.

В результате они набрали намного больше недавних выпускников. Поэтому у последних не осталось шансов получить грант, хотя многие из них закончили медакадемию с красным дипломом и тоже прошли тестирование на отлично.

"На каких формулах обосновано 7 баллов, нам никто не объяснял. Почему именно 7 баллов за каждый год? Это же высокий балл. Обосновали, что мы высокие баллы получили, а со стажем работы у них тоже высокие баллы. Почему им добавляют 7 баллов, а нам нет?!" - возмущается интерн Батырхан Мухтаров.

Подобная практика существует давно, но раньше опытным докторам добавляли не больше 2 баллов за стаж.

Недавние студенты считают текущую ситуацию несправедливой. Однако члены комиссии с этим не согласны. По их мнению, привилегия вполне обоснована. Всего в этом году выделено более 100 грантов для обучения узких специалистов.

"В позапрошлом году отчисляются с грантов три человека, в прошлом году отчисляются шесть, в этом году - 11 человек, то есть отчисляются выпускники интернатуры 7-го курса, которые заходят на резидентуру, но не имеют особого представления о специальности, которую они выбирают.

Есть люди, которые не могут вытерпеть, извините, морально онкологических больных, реанимационных больных. Но профессора и доценты заинтересованы в лицах, которые имеют опыт в практическом здравоохранении", - говорит декан послевузовского образования ЗКМУ имени Оспанова Роза Нургалиева.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983367-interny-v-aktobe-zayavili-chto-opytnye-vrachi-otnimayut-u-nih-granty/