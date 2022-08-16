Антикор: Инвалидов незаконно облагали госпошлиной за выдачу документов

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В Акмолинской области выявили факты необоснованного взимания госпошлин Центрами обслуживания населения с лиц с ограниченными возможностями за выдачу паспортов и удостоверений личностей. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в ходе анализа установлено нарушение прав более 500 граждан-инвалидов, которые по Налоговому кодексу освобождены от уплаты госпошлины за услуги документирования.

Региональным департаментом по противодействию коррупции был поднят вопрос о восстановлении нарушенных прав граждан.

Сейчас совместно с полицейскими проводится работа по возврату оплаченных госпошлин, общая сумма которых составила 1 345 000 тенге.

Кроме того, для исключения в дальнейшем подобных случаев борцы с коррупцией указали на необходимость проведения качественной интеграции информационных систем, а также изучения действующего законодательства о предоставлении льгот определенным категориям лиц и в других сферах.

Работа по решению проблем социальной значимости в регионе продолжается, резюмировали в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983320-antikor-invalidov-nezakonno-oblagali-gosposhlinoy-za-vydachu-dokumentov/