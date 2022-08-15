Опрос NUR.KZ: какую сумму вы потратили на сборы ребенка в школу
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Сборы в школу для родителей учеников становятся все большим стрессом. С каждым годом растут цены на канцтовары, школьную форму, обувь и прочие принадлежности, которые понадобятся в обучении, передает корреспондент NUR.KZ.
Рост заработной платы, увы, у многих происходит не столь быстро.
Некоторые казахстанцы отмечают, что им не хватает средств на то, чтобы приобрести для ребенка все необходимое к школе.
Кто-то не жалуется на нехватку денег, но все же отмечает ощутимый рост цен. А кому-то пришлось воспользоваться помощью родных и близких, чтобы одеть ребенка к школе - например, в оставшиеся от выросшего школьника вещи.
Кроме того, для многодетных семей и малоимущих слоев населения предусмотрена материальная помощь от государства на покупку школьной формы и принадлежностей.
Мы решили узнать у наших читателей – какую сумму вы потратили на сборы в школу (из расчета на одного ребенка)?
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983216-opros-nurkz-kakuyu-summu-vy-potratili-na-sbory-rebenka-v-shkolu/