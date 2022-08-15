Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня – в период с 16 по 18 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

По данным специалистов, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона.

Из-за антициклона в ближайшие дни в стране ожидается ясная погода без осадков, а ближе к середине недели начнет холодать: на северо-западе, севере, востоке и в центре республики в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 2°С.

В среду и четверг, 17-18 августа, в северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром.

В целом во всей стране прогнозируется понижение температуры воздуха:

на западе ночью – до +15...+28°С, днем – до +30...+40°С;

на северо-западе ночью – до +3...+12°С, днем – до +15...+25°С;

на севере ночью – до +2...+7 °С, днем – до +12...+17°С;

в центре ночью – до +3...+12°С, днем – до +13...+23°С;

на востоке ночью – до +2...+11 °С, днем – до +12...+20°С;

на юге, юго-востоке страны – в пределах +10...+18°С, в горных районах – до +3...+8°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983159-poholodanie-i-zamorozki-ozhidayutsya-v-kazahstane/