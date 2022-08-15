Один из мостов в Нур-Султане частично перекроют из-за ремонта

Иллюстративное фото: contrast.astana.gov.kz

В Нур-Султане начался ремонт дорожного полотна на мосту "Архар", в связи с чем с 15 августа по 5 сентября мост будет частично перекрыт, сообщает столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Instagram.

Как сообщили в ведомстве, в связи с ремонтными работами планируется закрыть два участка моста:

с 15 по 24 августа – от транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык до проспекта Кошкарбаева в направлении проспекта Кошкарбаева;

– от транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык до проспекта Кошкарбаева в направлении проспекта Кошкарбаева; с 24 августа по 5 сентября – от транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык в направлении улицы Кошкарбаева до улицы Сарайшык.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – обратились к астанчанам в профильном управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983126-odin-iz-mostov-v-nur-sultane-chastichno-perekroyut-iz-za-remonta/