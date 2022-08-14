Какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на 14 августа. В воскресенье в трех мегаполисах республики осадков не ожидается, говорят данные на официальном сайте метеослужбы.

В Алматы сегодня ожидается переменная облачность. Днем температурный фон составит в районе 32-34 градусов со знаком "плюс". Осадков не предвидится, скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Нур-Султане температура воздуха днем составит от 24 до 26 градусов тепла. Осадков специалисты метеослужбы не прогнозируют - будет переменная облачность. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с.

В Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков, воздух прогреется до 36-38 градусов выше нуля. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983062-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/