Дождь и жара до +33 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жаркая солнечная погода ждет в пятницу, 12 августа, жителей Алматы и Шымкента, а в столице снова ожидается дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителям Алматы синоптики обещают солнечную погоду без осадков, температура воздуха в южной столице составит +28...+30 градусов, а скорость ветра - от 2 до 7 метров в секунду, но возможны порывы до 12 м/с.

В Нур-Султане вновь ожидаются дождь и гроза, столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

Жаркая погода ждет сегодня жителей Шымкента - в мегаполисе прогнозируют знойные +31...+33 градуса. Сообщается также об усилении ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982839-dozhd-i-zhara-do-33-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/