Из-за ремонта ливневок перекрыли участок одной из улиц в Нур-Султане

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В столице примерно на неделю перекрыли движение транспорта по участку улицы Сейфуллина. Связано это с капремонтом ливневой канализации, сообщается в официальном Telegram-канале акимата Сарыаркинского района.

"На улице С. Сейфуллина проводятся работы по капитальному ремонту ливневой канализации КГУ "Школа-гимназия №3".

В связи с этим ориентировочно до 18 августа участок улицы Сейфуллина (от проспекта Республики до улицы Ауэзова) будет перекрыт для движения транспорта", – проинформировали в акимате.

Водителей призвали планировать маршрут заранее.

Маршрут также временно изменят несколько столичных автобусов. В частности, речь идет о рейсах под номерами 5, 5А, 40, 71, 8, 64, 10, 20, 33, 34, 53, 73.

Со схемами их движения можно ознакомиться ниже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982813-iz-za-remonta-livnevok-perekryli-uchastok-odnoy-iz-ulits-v-nur-sultane/