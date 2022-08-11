Озеро Сайран очистят и благоустроят в следующем году

Озеро Сайран. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Озеро Сайран планируется очистить, а прилегающую территорию – благоустроить. Об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, разработана ПСД на механическую очистку дна водохранилища, работы по очистке начнутся до конца 2022 года.

Кроме того, параллельно с этим разрабатывается ПСД на преобразование водоема с благоустройством прилегающей территории. По завершении разработки во втором квартале 2023 года планируется приступить к ремонтным работам.

В начале июля сообщалось, что в Сайране обнаружили опасный микроорганизм. Воду из водохранилища решено было спустить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982736-ozero-sayran-ochistyat-i-blagoustroyat-v-sleduyuschem-godu/